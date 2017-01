La segunda temporada de la Serie Original de Amazon The Man in the High Castle se estrenará mundialmente en Amazon Prime Video el 10 de febrero

SEATTLE (31 de enero, 2017) – (NASDAQ: AMZN) — Amazon anunció hoy que los diez episodios la segunda temporada de la Serie Original de Amazon ganadora de un premio Emmy, The Man in the High Castle se estrenará mundialmente a través de Amazon Prime Video en más de 200 países y territorios el 10 de febrero de 2017. Los miembros de Prime Video podrán disfrutar de un adelanto de la segunda temporada de la serie, pues el primer episodio estará disponible a partir del 3 de febrero de 2017.



Basada en la novela de Philip K. Dick ganadora de un premio Hugo en 1962, la segunda temporada de la serie dramática The Man in the High Castle continúa explorando lo que habría sucedido si los Aliados hubieran perdido la Segunda Guerra Mundial.

Mientras que Alemania controla gran parte de la costa Este y Japón controla la costa Oeste de los Estados Unidos, las Montañas Rocallosas se han convertido en una “zona neutral” – y punto central para la resistencia, conducidos por una figura misteriosa conocida como “El Hombre en el castillo”.



En la nueva temporada que introduce a Stephen Root (Justified, Boardwalk Empire) como el personaje principal, la paz entre Alemania y Japón está en peligro y la urgencia de encontrar al hombre en el castillo se incrementa aún más. Mientras tanto, las revelaciones sobre las películas ponen a nuestros personajes en un camino de enfrentamiento, cuyo resultado podría tener repercusiones devastadoras.

The Man in the High Castle cuenta con las actuaciones de Alexa Davalos, Rupert Evans, Luke Kleintank, DJ Qualls, Joel De La Fuente, Brennan Brown, Bella Heathcote, y Callum Keith Rennie con Cary-Hiroyuki Tagawa y Rufus Sewell. La serie fue desarrollada y producida por Frank Spotnitz con Daniel Percival, Erik Oleson, Isa Dick Hackett y Richard Heus. De igual forma, Spotnitz, Ridley Scott, y David W. Zucker son productores ejecutivos.



Disfruta la segunda temporada de The Man in the High Castle, junto con películas populares y programas de televisión de las principales cadenas y estudios de Hollywood en PrimeVideo.com.

Otras series Originales de Amazon como Goliath, protagonizada por William Hurt y el ganador del Golden Globe Billy Bob Thornton, Z: The Beginning of Everything estelarizada por Christina Ricci, o la serie de Woody Allen Crisis in Six Scenes, entre otras, serán añadidas al catálogo global del servicio más adelante en este año. Los miembros de Prime Video pueden ver las series Originales de Amazon en cualquier momento y desde cualquier lugar mediante la aplicación Amazon Prime Video para smartphones y tabletas Android y iOS, Tabletas Fire, modelos populares de Smart TVs de LG, Sony Android y Samsung o en línea en PrimeVideo.com y también pueden descargar estos títulos para verlos sin conexión en sus dispositivos móviles.

De la misma manera, los miembros de Prime Video pueden ver las series Originales de Amazon en inglés con subtítulos disponibles en español, francés, italiano y portugués, así como sus versiones dobladas que estarán disponibles próximamente.

Prime Video está disponible automáticamente y sin costo adicional para los miembros de Prime en Bélgica, Canadá, Francia, India, Italia y España y para clientes en nuevos territorios Prime Video –como México– a un precio introductorio de USD $2.99 por mes durante los primeros seis meses.

Aquellos consumidores que aún no son miembros de Prime Video pueden registrarse y disfrutar el servicio de manera gratuita por un periodo de prueba de siete días en PrimeVideo.com.