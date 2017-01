WhatsApp prepara función que permitirá a los contactos de grupos saber tu localización

WhatsApp quiere incluir una herramienta para conocer la geolocalización de las personas de un grupo.

Desarrolladores de WhatsApp están trabajando en esta nueva funcionalidad, cuya fecha de lanzamiento se desconoce

Así lo ha avanzado WABetaInfo a través de un mensaje en Twitter, donde apostilla que esta opción, que se denomina Live Location, vendrá desactivada por defecto. Así, los usuarios podrán activarla cuando deseen, incluso un plazo determinado de tiempo.

Al parecer y según informa la misma fuente —ya ha revelado en exclusiva los planes de WhatsApp en anteriores ocasiones—, esta nueva funcionalidad ya está siendo probada por desarrolladores para su incorporación en futuras actualizaciones de Android e iOS. Por ahora, no hay una fecha cerrada para su lanzamiento. Se desconoce.

Esta no es la única novedad en la que trabaja esta aplicación de mensajería. Hay más y se producen cada día. Por ejemplo, la semana pasada la nueva actualización de la app para iOS incorporaba nuevas funcionalidades como la opción de enviar mensajes sin conexión, función que hasta ahora no se permitía.

Del mismo modo, también se pretende incorporar la posibilidad de reenviar los mensajes de voz que nos hayan enviado de una forma más cómoda y sencilla, simplemente pulsando en la flecha que aparecerá a un lado.

2.17.3.28 iOS | 2.16.399+ Android: Live Location feature, that tracks the live location of other group participants (DISABLED BY DEFAULT). pic.twitter.com/pYEXT1nxyR

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 26 de enero de 2017