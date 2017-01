Apocalypse Now – the Game, nuevo proyecto en Kickstarter para crear un videojuego basado en la película

Apocalypse Now – the Game, nuevo proyecto en Kickstarter para crear un videojuego basado en la película

En Kickstarter ha surgido un proyecto para crear videojuego basado en un clásico del cine.

Casi 40 años después del estreno de la película, Francis Ford Coppola ha reunido a un grupo de diseñadores de juegos para realizar la adaptación, aunque lo sorprendente haya sido la apuesta por el crowdfunding para hacerlo posible.

Quieren recaudar 900,000 dólares antes de terminar febrero para poder presentar un “RPG de terror psicodélico inmersivo”, donde tendremos que tomar decisiones para poder sobrevivir en el juego.

Francis Ford Coppola lleva tiempo con la idea en la cabeza, pero hasta ahora no había encontrado al estudio de videojuegos que consiguiera entender la esencia de una película extremadamente importante en su vida personal y profesional. Han reunido así a diseñadores y escritores que han trabajado en juegos como Fallout: New Vegas, Battlefield y Far Cry, pero solo tendrán el proyecto listo en 2020.

Es decir: aún no tienen nada. Van a empezar el juego si consiguen los fondos, y los interesados que lo compren ahora solo podrán tenerlo en 2020.

El precio no es excesivo, solo cuesta 25 dólares, pero el tiempo de espera es tan grande que seguramente impedirá su éxito. No sería la primera vez que un proyecto de kickstarter es abandonado cuando hay plazos tan grandes, y la tecnología de videojuegos de aquí a 3 años puede haber cambiado mucho, por lo que será interesante analizar la evolución del proyecto.