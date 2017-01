Apple prepara material propio de audio y video

Jimmy Iovine, jefe de Apple Music y colaborador frecuente de Dr. Dre, confirmó los rumores que indicaban que Apple estaría explorando el área audiovisual para el servicio, contándole a The Hollywood Reporter que “estamos tratando de crear una experiencia cultural y pop completa, y eso incluye audio y video”

Iovine también dijo que la oferta de contenidos no estaría totalmente limitada al área musical, sino que también al entretenimiento en general. “Si South Park entra a mi oficina, no voy a decirles que no son músicos, ¿sabes? Estamos tratando de hacer todo lo que roce la cultura popular”, dijo al medio estadounidense.

Cabe destacar que esta no sería la primera vez que la compañía de Cupertino se atrave a experimentar con obras audiovisuales, siendo los ejemplos más notables las presentaciones de Taylor Swift y el videoálbum de Frank Ocean, ‘Endless’, sin embargo la música siempre ha sido una constante dentro de estas emisiones.

De todas formas, y siendo bastante críticos en este punto, las declaraciones de Iovine nos dejan con la sensación de que no están totalmente seguros de este movimiento y que todo podría corresponder a solamente un intento por competir en esta área. Tendremos que esperar un tiempo para ver qué más se añade a la oferta actual de la marca, que ya incluye a Carpool Karaoke y a la serie documental que cuenta la vida de Dr. Dre.