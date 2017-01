Netflix ahora cuenta con un juego en línea que incluye sus principales personajes

Las series en Netflix son todo un éxito en todo el mundo, y sus protagonistas han llegado a la fama rápidamente: las chicas de la prisión de Orange is the New Black, Mike Wheeler, de Stranger Things, Pablo Escobar, de Narcos, Marco Polo… Netflix quiere que los tengamos presentes el mayor tiempo posible, y para ello ahora han lanzado un sencillo juego con ellos como protagonistas.





Disponible en flixarcade.netflix.io, se trata de un juego en el que, después de elegir al protagonista en cuestión, tendremos que correr y saltar obstáculos en escenarios personalizados, adaptados a la serie del protagonista elegido.

Su nombre, Netflix infinite Runner, ya indica lo que podemos encontrarnos. El personaje corre de forma automática, sin parar, y nosotros le hacemos dar un salto simple, o uno doble, con la barra espaciadora, esperando que llegue lo más lejos posible.

Al final nos encontraremos con el “monstruo final”, también adaptado a la serie elegida, y es posible activar un poder especial de inmunidad durante algunos segundos, poder que conseguiremos durante la carrera.

Los gráficos recuerdan a los juegos del siglo pasado, así como la música, entrando en la moda de juegos retro que tantos buenos resultados está teniendo en el mundo de juegos para móviles.