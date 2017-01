Arranca FIRST Robotics competition en la Universidad Tecmilenio de Toluca

Por cuarta ocasión la innovación, creatividad y trabajo en equipo pondrán a prueba a los estudiantes de preparatoria con su Kick off en Tecmilenio



México D.F. 9 de enero 2017.- FIRST Robotics competition, evento internacional donde se logra inspirar a los jóvenes a ser líderes de ciencia y tecnología desarrollando un robot que pueda llevar a cabo objetivos y competencias determinadas fortaleciendo la competitividad y trabajo en equipo, dio por inaugurado el evento teniendo como sede la Universidad Tecmilenio Toluca.

Los equipos participantes conformados por alumnos de preparatoria a nivel nacional se dieron cita en la ciudad de Toluca para dar la cuenta regresiva y recibir todos los kits y herramientas de trabajo para construir el robot que participará en la competencia regional en marzo de este año. El Kick Off de FIRST comenzó en punto de las 9:00 am con un video en donde Dean Kamen, fundador de FIRST dio la más cordial bienvenida a todos los participantes y reveló los retos que el robot debe cumplir.

“Lo más importante de este tipo de eventos es hacer amigos, hacer conexiones entre personas, aprovechen esta gran oportunidad para fortalecer sus relaciones positivas y éstas duren muchos años. Algo que los distingue a ustedes es su Pasión, Perseverancia y Trabajo en Equipo, que estás cualidades se sumen y multipliquen a más jóvenes con este proyecto con el cual trascienden”. Andrea Fortanelli, Directora Universidad Tecmilenio Toluca.

Este año se cuenta con la participación de 72 equipos a nivel nacional de los cuales 24 equipos pertenecen a la Universidad Tecmilenio, que tienen la oportunidad de ser asesorados por expertos de diferentes industrias como Boeing, General Motors, Qualitas y Peñones

“Esta competencia se trata de poner la imaginación al máximo y mantener siempre el trabajo en equipo como prioridad para el mejor desempeño de todos los participantes”. Rosalinda Ballesteros, Vicerrectora Universidad Tecmilenio.

Los equipos tienen 2 meses para finalizar sus proyectos y presentarlos en la final regional.