Acoso en Medios Sociales, Amenaza Real. Así nos Podemos Defender

Por Gary Davis

Es casi una verdad indiscutible que el acceso a un manto de anonimato y un gran, gran micrófono, hace que salga a relucir lo peor en algunas personas.

Hoy, esto es particularmente cierto en los medios sociales. El acoso online y los mensajes de odio son una tendencia creciente, y preocupación en materia de seguridad para cualquiera que use medios sociales en la actualidad. De hecho, el 40% de los usuarios de Internet dicen haber experimentado personalmente el acoso online.

El acoso en la Web también ha cobrado victimas entre celebridades y figuras públicas, algunas de los cuales inclusive han abandonado las plataformas. Y aunque muchas de estas redes asumen una postura contra el acoso, existen diversas maneras en que las personas pueden permanecer protegidas. De hecho, hay muchas cosas que usted puede hacer para prevenir el acoso online y luchar contra él. Aquí algunos consejos:

Proteja sus cuentas.

La seguridad de sus cuentas debe ser una prioridad para usted, para sus seres queridos y para todo mundo – especialmente durante los períodos de acoso. Cada cuenta debe ser protegida con una contraseña compleja – al menos ocho caracteres, con números, letras mayúsculas y minúsculas y símbolos – y autenticación de dos factores.

La autenticación de dos factores es particularmente importante cuando se trata de la seguridad de las cuentas. La razón es sencilla: muchos acosadores son conocedores de la tecnología, y disfrutan secuestrar las cuentas de las víctimas para perpetuar comentarios ofensivos a su nombre, con el fin de dañar su reputación.

La autenticación de dos factores impide esto exigiendo que el usuario a) conozca la contraseña y nombre de usuario de una cuenta y b) demuestre que es quien dice ser, mediante algo que sólo el usuario real tendría. En muchos casos, esto implica que el servicio envíe un mensaje al smartphone del usuario real, que utilizará para verificar su identidad.

Aunque la autenticación de dos factores puede parecer molesta y consumir tiempo, es invaluable comparada con el costo de su reputación, si le han puesto en riesgo.

Controle quién lo sigue y bloquee a los acosadores.

Facebook y Twitter cuentan con opciones robustas de privacidad, lo que le permite limitar quién puede ver su cuenta, sus publicaciones y su información.

Para Twitter, es una buena idea bloquear su cuenta. Esto le permite decidir quién puede seguirlo y ver sus publicaciones. También puede bloquear a los acosadores en Twitter haciendo clic en el icono de “engrane” en el perfil del atacante y seleccionar “bloquear”. Twitter ofrece algunos consejos adicionales sobre privacidad aquí.

Facebook ofrece opciones de privacidad similares. Usted puede limitar quién ve qué, bloquear a los acosadores y reportar comportamiento ilegal (el acoso es ilegal). Puede leer aquí las políticas de privacidad de Facebook, y enterarse de cómo puede mantenerse a salvo delacoso en el sitio Web aquí.

Limite lo que comparte online.

Limite qué tanta información suya puede compartir en sitios Web de medios sociales. Las direcciones, teléfonos y ubicaciones no deberían compartirse en las publicaciones ni incluirse en las biografías. Los atacantes pueden utilizar este tipo de información para hacer falsas amenazas y, en algunos casos, falsificar crímenes para generar una respuesta policíaca, esta es una técnica llamada “SWATTING” y es bastante grave. Puede encontrar más información sobre esta amenaza aquí, y leer el relato de un reportero que sufrió swatting aquí.

No haga clic en enlaces, ni abra mensajes ni interactúe con acosadores.

Si usted está siendo blanco de acosadores, puede verse tentado a responder. No lo haga. No interactúe con acosadores bajo ninguna circunstancia. No sólo los empodera, sino que también podría darles una oportunidad para cometer un ciberataque, engañándolo para que haga clic en un enlace o abra un archivo. Esto es lo que llamamos “ataque de phishing”, y es muy común (y frecuentemente muy eficaz).

En vez de eso, comunique a sus amigos y familia que es víctima de una campaña de acoso, y que no responderá a mensajes online durante algún tiempo. Asegúrese de que dispone de una solución de seguridad completa en sus dispositivos, y siempre sospeche de contactos no deseados o injustificados, especialmente de cuentas que se hacen pasar por miembros de la familia u otros en que usted podría confiar.

Denuncie el acoso a los propietarios del sitio. Hoy, la mayoría de los sitios Web de medios sociales principales, tienen herramientas que usted puede utilizar fácilmente para denunciar acoso u otras diversas formas de abuso. Úselos (Twitter aquí. Los métodos de Facebook se detallan aquí). Pero algunos sitios Web son simplemente demasiado pequeños para implementar herramientas complejas para reportar. Si este es el caso, entonces póngase en contacto con un moderador o con el servicio de correo electrónico empleando la información de contacto, normalmente situada en la parte inferior de la página Web del sitio.

Denuncie el acoso a las autoridades. En muchos casos, el acoso es ilegal. Los ataques frecuentes a través de medios sociales también lo son. Si usted siente que una campaña de acoso ha sobrepasado los límites, y teme por su seguridad, entonces es hora de ponerse en contacto con las autoridades.

En muchos casos, esto implica la presentación denuncias, o en la estación de policía local. Normalmente, los departamentos de policía locales tienen sus propios sitios Web donde se pueden presentar las quejas. Algo a tener en cuenta: independientemente de la forma en que se presente el reporte, usted necesitará tener pruebas del acoso. Tomar capturas de pantalla y adjuntarlas a su denuncia.

Usted no tiene por qué tolerar el hostigamiento, ni considerarlo normal, en ningún momento en su vida online. Usted puede luchar contra el acoso online y ayudar a frenarlo, siguiendo los puntos anteriores, y uniéndose a nuestra iniciativa contra el Acoso Hack.