LO NUEVO DE CLARO VIDEO EN ENERO 2017 (MÉXICO)

ESTRENOS PAGO POR EVENTO





1. No Manches Frida – 03 enero

2. Horizonte Profundo – 04 enero

3. El Demonio Neón – 16 enero

4. Miss Peregrine y los niños peculiares – 19 enero

5. Cigüeñas – 20 enero

6. No respires – 26 enero

7. La fiesta de las salchichas – 26 enero

8. Hairspray Live! – 27 enero

9. Inferno – 29 enero

ESTRENOS CATÁLOGO

1. Soldado Universal 4 – 01 enero

2. Buscando a Nemo – 04 enero

3. Dragón Rojo – 04 enero

4. D-Tox – 04 enero

5. Hulk – 04 enero

6. Gemelos – 04 enero

7. El director chiflado – 04 enero

8. Por amor al juego – 04 enero

9. Besos y pesos – 04 enero

SERIES

1. Los Protegidos (Temporadas 1, 2 y 3) – 01 enero

2. Los Hombres de Paco (Temporadas 1 a la 9) – 01 enero

3. Imperium (Temporada 1) – 01 enero

4. La Familia Mata (Temporadas 1, 2 y 3) – 01 enero

5. Scandal (Temporadas 4) – 15 enero

SECCIÓN CULTURAL CICLO “JAPÓN”

1. Tokyo!!

2. Mishima: Una vida en cuatro capítulos

3. Memorias de una Geisha

4. Capturing Dad

5. Jeff Beck – Live in Tokyo

6. Naruto

7. Jiro Dreams of Sushi

8. Living Cultures Collection: Kabuki, The Path of the Flowers

9. Los Guerreros: Shogun

10. Felice! Felice

11. The Home Song Stories

12. Hana & Alice