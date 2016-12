Estrenos de Netflix para Enero de 2017

Netflix presentó las novedades para el primer mes de 2017.





Dentro de la lista, compuesta por 30 nombres, destacan DC’s Legends Of Tomorrow, la sexta temporada de Downton Abbey, muchas películas originales, entre otras varias cosas.

Series

American Crime (2da temproada – 1 de enero)

Fleming: The Man Who Would Be Bond (1 de enero)

Shadowhunters: The Mortal Instruments (2da temporada – 3 de enero, semanalmente)

Downton Abbey (6ta temporada – 4 de enero)

The Shannara Chronicles (5 de enero)

One Day At A Time (6 de enero)

Una Serie de Eventos Desafortunados (13 de enero)

Historia de un clan (13 de enero)

DC’s Legends of Tomorrow (17 de enero)

You, Me, Her (18 de enero)

Frontier (20 de enero)

Terrace House: Aloha State (1ra parte – 24 de enero)

Degrassi: Next Class (3ra temporada – 27 de enero)

Películas

El Club de las Madres Rebeldes (disponible ahora)

Mercy (1 de enero)

The Wind Rises (1 de enero)

The Choice (4 de enero)

A Golpe de Monedas (6 de enero)

Clinical (13 de enero)

Take The Ten (20 de enero)

iBoy (27 de enero)

Documentales y especiales

To Be A Miss (1 de enero)

Deepsea Challenge (7 de enero)

Jim Gaffigan: Cinco (10 de enero)

Programación para niños

Tarzan & Jane (6 de enero)

Somos Las Lalaloopsy (10 de enero)

Turbo (18 de enero)

Voltron: El Defensor Legendario (20 de enero)

¡Kazoops! (27 de enero)

Home: Las aventuras de Tip & Oh (27 de enero)