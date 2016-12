PlayStation VR estrena soporte para YouTube

PlayStation VR, el casco de realidad virtual para el PS4, ya lleva dos meses en el mercado y trae varios videos en 360 grados, sin embargo hay una plataforma importante que hasta el momento faltaba en el catálogo: YouTube.

De acuerdo a UploadVR, en Reddit y en las redes sociales, varios usuarios están reportando que la versión 1.09 de YouTube trae soporte para el PlayStation VR.

An update for PS4 YouTube app is rolling out, allowing 360 degree videos to be viewed through PlayStation VR

— PSVR News (@PS4VRNews) 21 de diciembre de 2016